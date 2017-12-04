Сорокин: «Нагретые шары на жеребьевке ЧМ-2018? Они держались под охраной»

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о фальсификации жеребьевки ЧМ-2018.

«Известный футболист Бэнкс (Гордон, чемпион мира-1966 в составе сборной Англии – прим. «Бомбардира») тянул наши шарики. Сомнений в транспарентности процедуры у меня нет.

Подогретые шарики? Это легенды, которые уже былью поросли. Сейчас это все проверяется, и никто так не делает. Если вообще кто-то делал – это сказки.

Шарики содержались в специальной комнате под охраной», – сказал Сорокин.

Ранее ситуацию прокомментировал почетный президент РФС Никита Симонян.

Напомним, соперниками сборной России по группе А стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.