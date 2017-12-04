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    • Сорокин: «Нагретые шары на жеребьевке ЧМ-2018? Они держались под охраной»

    Сорокин: «Нагретые шары на жеребьевке ЧМ-2018? Они держались под охраной»

    Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о фальсификации жеребьевки ЧМ-2018.

    «Известный футболист Бэнкс (Гордон, чемпион мира-1966 в составе сборной Англии – прим. «Бомбардира») тянул наши шарики. Сомнений в транспарентности процедуры у меня нет.

    Подогретые шарики? Это легенды, которые уже былью поросли. Сейчас это все проверяется, и никто так не делает. Если вообще кто-то делал – это сказки.

    Шарики содержались в специальной комнате под охраной», – сказал Сорокин.

    Ранее ситуацию прокомментировал почетный президент РФС Никита Симонян.

    Напомним, соперниками сборной России по группе А стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: Р-Спорт

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    04.12.2017 19:03
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    серега кашин
    1512404950
    всегда все мухлевали и будут мухлевать
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    Klodus
    1512405162
    "никто так не делает". - значит делают по другому. Спалился.
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    GoldPlayFIFARus9
    1512405307
    Ну, как бы,было бы желание,а способ найдётся...)) Охрана в России - это вещь весьма специфическая
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    Gullit 76
    1512405907
    "он всем говорил что это баки,но мы то знали что это пейсы!" Родченко не дремлет - уже пишет про технологию вскрытия и крапления шаров.
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    Zenmaster
    1512407247
    Так -- по жизни никто внимания не обращает -- пиз...анул и тебе внимание, разговоры и т.д.!!!
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    BRO_football
    1512408092
    Под охраной кого? Если русских, то этот аргумент ничего не значит. Если система подогретых шариков устарела, как говорит Сорокин, то скорее всего на данный момент придумали новую технологию с помощью которой можно подставить нужных соперников для России.
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    Gullit 76
    1512408327
    Куда катится мир!Уже шары без охраны не оставишь!
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    4agaaa
    1512415424
    Да 100% России подобрали группу, с которой ей по силам будет выйти!
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    qwerty991
    1512416286
    Под охраной в микроволновке. Либо они не нагретые, а наоборот холодные.
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    ologreds
    1694991801
    numo528123
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