Симонян: «Нагретые шары на жеребьевке? Это полная чушь»

Бывший футболист сборной СССР Никита Симонян рассказал о своей роли, которая была выделена ему на жеребьевке финальной части чемпионата мира-2018. По его словам, подбирать слабых соперников для сборной России искусственными способами никто не будет.

Напомним, что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.

— Никита Павлович, у вас есть ощущение кануна исторического события?

— Конечно, сам факт того, что чемпионат мира впервые пройдет в нашей стране — это уже историческое событие. И то, что мы проведем его на высоком уровне, я ничуть не сомневаюсь. Кубок конфедераций, прошедший минувшим летом в четырех российских городах, это наглядно продемонстрировал. И сейчас просто хотелось бы пожелать, чтобы само мировое первенство прошло в том же духе. Здесь я в первую очередь обращаюсь к нашим болельщикам, которые во внутреннем чемпионате порой ведут себя не должным образом: зажигают файера, взрывают петарды, скандируют матерные кричалки. Мы должны оставить у всего мира хорошее впечатление о России, в том числе и игрой нашей сборной, и ее итоговым местом на этом турнире. Но и о гостеприимстве забывать тоже не следует.

— На жеребьевке в пятницу достанете из корзин «удобных» соперников для российской сборной?

— Нет, соперников буду вытаскивать не я. Моя миссия — достать из первой корзины красный шар, который отправит Россию на первую строчку в группе А. Остальное же сделают мои партнеры и друзья (улыбается).

— Но вы-то их уже попросили «подобрать» нам группу попроще?

— Ну, ребят, я понимаю ваши шутки, но вы вот сами скажите, кто может быть для нас, как вы говорите, попроще. Если не ошибаюсь, в ФИФА сейчас входят 209 национальных федераций — или даже больше. Из них на чемпионат мира в России отобрались 32 лучшие. И в мировом футболе слабых команд сейчас почти не осталось. Так что любой из тридцати одного возможного соперника будет бешено сопротивляться, впрочем, как и наша сборная. Если хотите знать мое мнение, я никогда не строю планов, как это было в советские времена — когда заявляли, что наша сборная должна стать чемпионом мира. Сейчас важно выполнить первую задачу — выйти из группы. Вышли в плей-офф – давайте ставить следующую задачу. А уж какая группа нам попадется... Да какая бы ни попалась — последние матчи нашей сборной, особенно с Испанией, хотя и с Аргентиной тоже, где мы проиграли только из-за гола из офсайда, показали потенциал России. Думаю, давно испанцы не пропускали три мяча в одной игре. Считаю, у нас есть ребята, которые могут достойно выступить на домашнем чемпионате мира.

— Перед жеребьевкой пожелаете удачи наставнику сборной Станиславу Черчесову?

— На мой взгляд, здесь нет смысла говорить об удаче. Потому что все величайшие сборные, которые представляют мои партнеры по жеребьевке, будут представлены на чемпионате мира. Исключение — Фабио Каннаваро. Но бывают такие гримасы футбола, когда такая замечательная команда, как Италия, лишается возможности выступить на чемпионате мира.

— Как вы относитесь ко всякого рода слухам и разговорам о том, что шары перед жеребьевкой нагревают, чтобы получить необходимые результаты?

— Ну, это абсолютно исключено! Это полная чушь.