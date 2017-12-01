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    Симонян: «Нагретые шары на жеребьевке? Это полная чушь»

    Бывший футболист сборной СССР Никита Симонян рассказал о своей роли, которая была выделена ему на жеребьевке финальной части чемпионата мира-2018. По его словам, подбирать слабых соперников для сборной России искусственными способами никто не будет.

    Напомним, что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.

    — Никита Павлович, у вас есть ощущение кануна исторического события?

    — Конечно, сам факт того, что чемпионат мира впервые пройдет в нашей стране — это уже историческое событие. И то, что мы проведем его на высоком уровне, я ничуть не сомневаюсь. Кубок конфедераций, прошедший минувшим летом в четырех российских городах, это наглядно продемонстрировал. И сейчас просто хотелось бы пожелать, чтобы само мировое первенство прошло в том же духе. Здесь я в первую очередь обращаюсь к нашим болельщикам, которые во внутреннем чемпионате порой ведут себя не должным образом: зажигают файера, взрывают петарды, скандируют матерные кричалки. Мы должны оставить у всего мира хорошее впечатление о России, в том числе и игрой нашей сборной, и ее итоговым местом на этом турнире. Но и о гостеприимстве забывать тоже не следует.

    — На жеребьевке в пятницу достанете из корзин «удобных» соперников для российской сборной?

    — Нет, соперников буду вытаскивать не я. Моя миссия — достать из первой корзины красный шар, который отправит Россию на первую строчку в группе А. Остальное же сделают мои партнеры и друзья (улыбается).

    — Но вы-то их уже попросили «подобрать» нам группу попроще?

    — Ну, ребят, я понимаю ваши шутки, но вы вот сами скажите, кто может быть для нас, как вы говорите, попроще. Если не ошибаюсь, в ФИФА сейчас входят 209 национальных федераций — или даже больше. Из них на чемпионат мира в России отобрались 32 лучшие. И в мировом футболе слабых команд сейчас почти не осталось. Так что любой из тридцати одного возможного соперника будет бешено сопротивляться, впрочем, как и наша сборная. Если хотите знать мое мнение, я никогда не строю планов, как это было в советские времена — когда заявляли, что наша сборная должна стать чемпионом мира. Сейчас важно выполнить первую задачу — выйти из группы. Вышли в плей-офф – давайте ставить следующую задачу. А уж какая группа нам попадется... Да какая бы ни попалась — последние матчи нашей сборной, особенно с Испанией, хотя и с Аргентиной тоже, где мы проиграли только из-за гола из офсайда, показали потенциал России. Думаю, давно испанцы не пропускали три мяча в одной игре. Считаю, у нас есть ребята, которые могут достойно выступить на домашнем чемпионате мира.

    — Перед жеребьевкой пожелаете удачи наставнику сборной Станиславу Черчесову?

    — На мой взгляд, здесь нет смысла говорить об удаче. Потому что все величайшие сборные, которые представляют мои партнеры по жеребьевке, будут представлены на чемпионате мира. Исключение — Фабио Каннаваро. Но бывают такие гримасы футбола, когда такая замечательная команда, как Италия, лишается возможности выступить на чемпионате мира.

    — Как вы относитесь ко всякого рода слухам и разговорам о том, что шары перед жеребьевкой нагревают, чтобы получить необходимые результаты?

    — Ну, это абсолютно исключено! Это полная чушь.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.12.2017 08:42
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    Комментарии (11)
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    FanatSerj
    1512109772
    Да ладно заливать то, как Газпром стал спонсором УЕФА, так в ЛЧ из года в год у Зенита сказочная жеребьевка без единого топа. Ну да, да, просто совпадение.
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    DOCTOR PENALTY
    1512113857
    КРУГОМ МАФИЯ !!!
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    Тазит
    1512114458
    Симоняну шары не нагреешь... возраст не тот...
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    спанчес
    1512115987
    шары никто не греет, полная чушь. Их охлаждают
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    zico2205
    1512117207
    Шары будут немного поцарапаны и Россию дисквалифицируют ( в шарах был допинг)....
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    alex1951
    1512117305
    ...шарами еще иногда и яйца называют... так вот ,как бы они не нагрелись от результатов жеребьевки....))))
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    KARAT777
    1512119469
    Путин когда закроешь рот этим пентагонистам- истерикам??? Напомни про ядерный потенциал.... Они корейские фейерверки боятся представьте что будит с ними при малейшем упоминании про ядра России.
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    Евгеша 85
    1512124796
    Нашей сборной наоборот посильнее нужны сборные, чтоб не расслаблялись. С якобы слабыми сборными мы всегда в пролете.
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    ologreds
    1694991829
    numo527724
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