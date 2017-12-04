Анчелотти назвал причины своего увольнения из «Баварии»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о причинах своего увольнения из мюнхенского клуба.

«У нас были разногласия относительно моих методов работы. Я выстраивал свою философию на протяжении многих лет и не собираюсь ее менять.

Во время часовых тренировок я настаиваю, чтобы футболисты совершали скоростные рывки, работали с мячом и моделировали различные игровые ситуации, а не монотонно бегали все это время.

Современный футбол строится на скорости. Я уже давно в этом деле. Футбол заметно изменился с тех пор, когда я сам играл. Упор на атлетизме негативно сказывается на футболистах, тем более когда в сезоне 60 матчей. Нужно адаптироваться и грамотно распоряжаться временем», – сказал Анчелотти.

Напомним, что «Бавария» отстранила от работы итальянца, но продолжает оплачивать ему зарплату по контракту, который рассчитан до лета 2018 года.