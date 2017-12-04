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    • Таски, Промес и Зе Луиш отправились со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»

    Таски, Промес и Зе Луиш отправились со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»

    Игроки «Спартака» сегодня в 11:30 по московскому времени вылетели в Ливерпуль на матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

    В заявку красно-белых на поединок с мерсисайдцами вошли 23 футболиста:

    Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Марко Петкович.

    Полузащитники: Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренцо Мельгарехо.

    Нападающие: Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.

    Встреча «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. Напомним, для выхода в плей-офф подопечным Массимо Карреры нужна только победа.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.12.2017 12:11
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    Комментарии (18)
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    DOCTOR PENALTY
    1512386058
    ЖДЁМ С ПОБЕДОЙ !
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    nik55
    1512387931
    Удачи нам
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    polozovs
    1512393957
    не могу понять почему наша команда летает на а/к "Урал" это старые самолеты, ужасные салоны и сервис. Это не безопасно... Я понимаю, что Аэрофлот спонсор коней, но это не повод подвергать себя опасности
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    Сибирь за Спартак
    1512401345
    Состав боевой, у Адриано красный чемодан с фартом, все будет хорошо.
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    Татарин за ЦСКА
    1512412264
    Такое ощущение,что Помесу плохо. Удачи,Спартак,без победы не возвращайтесь,нагните гейРопу и великие английские клуб
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    dinar7777dinar
    1512413969
    с большим уважением к спартаку у вас мало мотивации сейчас и одна боязнь ! первый матч в москве был ну так себе от ливера. но последние игры доказывают что атака ливера очень сильная ! коутиньо салах фирминьо ! так что голы от такой компании ждать долго не придеться в этом матче ! ливерпуль сильно мотивирован ! за первое место ливерпуль будет рвать и метать.
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    батог
    1512441912
    Спартак, удачи!!!!!!
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    Геннадий Бирюков
    1512455499
    Только Победа!!!
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    za logiku
    1512477616
    Почему только победа? 2:2 тоже подойдёт
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    ologreds
    1694991805
    numo528089
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