Таски, Промес и Зе Луиш отправились со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»

Игроки «Спартака» сегодня в 11:30 по московскому времени вылетели в Ливерпуль на матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

В заявку красно-белых на поединок с мерсисайдцами вошли 23 футболиста:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Марко Петкович.

Полузащитники: Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренцо Мельгарехо.

Нападающие: Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.

Встреча «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. Напомним, для выхода в плей-офф подопечным Массимо Карреры нужна только победа.