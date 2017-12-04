Моуринью – о Слуцком: «Даже чемпионов Англии увольняют»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос по поводу ухода Леонида Слуцкого с поста тренера «Халла».

Российский специалист возглавлял английскую команду с лета нынешнего года. Вчера, 3 декабря, было объявлено, что стороны разорвали сотрудничество по обоюдному согласию.

«Даже чемпионов Англии увольняют», – отметил Моуринью.

Напомним, португальский специалист во время своего второго пришествия в «Челси» завоевал чемпионство по итогам сезона-2014/15, однако спустя 16 матчей нового сезона был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.