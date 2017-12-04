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    Моуринью – о Слуцком: «Даже чемпионов Англии увольняют»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос по поводу ухода Леонида Слуцкого с поста тренера «Халла».

    Российский специалист возглавлял английскую команду с лета нынешнего года. Вчера, 3 декабря, было объявлено, что стороны разорвали сотрудничество по обоюдному согласию.

    «Даже чемпионов Англии увольняют», – отметил Моуринью.

    Напомним, португальский специалист во время своего второго пришествия в «Челси» завоевал чемпионство по итогам сезона-2014/15, однако спустя 16 матчей нового сезона был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

    Источник: Twitter

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    04.12.2017 17:17
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    Комментарии (13)
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    acer2003
    1512397470
    Маур прав )))
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    Gullit 76
    1512397571
    "И это пройдёт"
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    Zubo
    1512397768
    Да, ничего такого, возьмут нового, а Халл где был там и останется
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    mishavandit
    1512398905
    Да нечего и сказать
    Ответить
    ИванЯ
    1512402277
    А чемпионов России впервой))))
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    Kotofey75
    1512403640
    Это потому, что страна у них нефутбольная....
    Ответить
    OfaZavr
    1512404502
    больше скажу даже победителей ЛЧ увольняют))
    Ответить
    DeviDjons
    1512406459
    Может в Тосно?
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    ologreds
    1694991803
    numo528113
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