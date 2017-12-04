СМИ: «Краснодар» предпримет попытку пригласить Слуцкого

Экс-главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий, покинувший свой пост в английском клубе в воскресенье, 3 декабря, может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Руководство «быков» хочет предложить специалисту соглашение сроком на 2,5 года. Перед ним будет поставлена задача – регулярное попадание краснодарской команды в первую тройку по итогам сезона.

Ранее Слуцкий на протяжении длительное время руководил ЦСКА, который покинул в декабре 2016 года. Отмечается, что летом, еще до того, как 46-летний тренер возглавил «Халл», «Краснодар» уже выходил на специалиста с предложением, но получил отказ.