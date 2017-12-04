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    СМИ: «Краснодар» предпримет попытку пригласить Слуцкого

    Экс-главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий, покинувший свой пост в английском клубе в воскресенье, 3 декабря, может продолжить карьеру в «Краснодаре».

    Руководство «быков» хочет предложить специалисту соглашение сроком на 2,5 года. Перед ним будет поставлена задача – регулярное попадание краснодарской команды в первую тройку по итогам сезона.

    Ранее Слуцкий на протяжении длительное время руководил ЦСКА, который покинул в декабре 2016 года. Отмечается, что летом, еще до того, как 46-летний тренер возглавил «Халл», «Краснодар» уже выходил на специалиста с предложением, но получил отказ.

    Источник: ФАН

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    04.12.2017 18:50
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    Комментарии (43)
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    XaXatyn
    1512412589
    Ожидаемо !
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    KARAT777
    1512413039
    кроме тренера нам нужны 4 футболиста во все линии включая вратаря. Вратарь Беленов идеальный вариант. Защитник типа М. Фернандеса, полузащита Набоа, нападение Азмун. Но если Смолов уйдет то нужен топ нападающий, но по карману Камил Гросицки.
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    nemolod
    1512414052
    Скорее всего,уже предложил возглавить после Нового года!
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    Юрий Б.
    1512421340
    Вполне предсказуемо
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    grroznyi85
    1512436421
    Источник настораживает. Еще ни одна новость ФАН о трансферах не подтверждалась.
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    ded-53
    1512451660
    Вполне возможно
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    Пестрый
    1512452067
    Эта задача будет выполнятся только в том случае если барыга галицкий достигнет в РФС такого же авторитета какой был у Гинера в противном случае пельмень будет не лучше физрука шалимова!))
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    lexa2154
    1512453503
    Селихова надо было хватать он вратарь уровня сборной и куда смотрит черчесов ведь Акинфеев уже сколько раз подводил сборную...
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    momwig_
    1512456938
    Поосторожнее, Халл вот тоже в тройку хотел попасть... :)
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    ologreds
    1694991801
    numo528121
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