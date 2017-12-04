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    СМИ: Анчелотти может возглавить «Реал»

    Экс-главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, уволенный из «Баварии» в конце сентября, может вернуться в мадридский клуб.

    Сообщается, что совет директоров «бланкос» рассматривает возможность приглашения итальянца до конца текущего сезона, если результаты команды под управлением Зинедина Зидана не улучшатся в ближайшее время.

    При этом президент сливочных Флорентино Перес по-прежнему уверен, что французский специалист отлично подходит для работы в «Реале». При этом глава клуба не стал полностью исключать возможные изменения в случае, если команда не прибавит.

    После 14-ти туров «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков. В Лиге чемпионов «галактикос» уже обеспечили себе выход в плей-офф.

    Источник: Tribalfootball

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    04.12.2017 12:51
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zatonn
    1512381215
    Хуже бреда я ещё не читал. Зидану не дай Бог прочесть, так его сразу кондрашка прихватит))))
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    brainstrike
    1512381508
    В конце сентября??? Опять ошибка.Уже декабрь..)))
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    Татарин за ЦСКА
    1512384196
    Не предаст перес Зидана
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    Almazovich
    1512384370
    Чушь какая-то! Анчелотти именитый и хороший тренер! Но в Реале и так все нормально! После получения многомиллионных бонусов команда немного расслабилась!
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    Italian_93
    1512384447
    Не смешите
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    momwig_
    1512384750
    - Я готов занять место зама по науке, мне это не трудно. - Я понимаю, что вам не трудно, но дело не в вас, а в науке... ©х/ф Чародеи
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    dimmmka
    1512385072
    С жиру бесятся. Нормально все в реале!
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    bset
    1512385185
    Это будет не очень уважительно по отношению к Зидану.
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    Бубновский
    1512394360
    ...опять утку расшатывают!!!
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    ologreds
    1694991803
    numo528092
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