СМИ: Анчелотти может возглавить «Реал»

Экс-главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, уволенный из «Баварии» в конце сентября, может вернуться в мадридский клуб.

Сообщается, что совет директоров «бланкос» рассматривает возможность приглашения итальянца до конца текущего сезона, если результаты команды под управлением Зинедина Зидана не улучшатся в ближайшее время.

При этом президент сливочных Флорентино Перес по-прежнему уверен, что французский специалист отлично подходит для работы в «Реале». При этом глава клуба не стал полностью исключать возможные изменения в случае, если команда не прибавит.

После 14-ти туров «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков. В Лиге чемпионов «галактикос» уже обеспечили себе выход в плей-офф.