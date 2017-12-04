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    • Маскерано заявил, что скоро успехам «Барселоны» придет конец

    Маскерано заявил, что скоро успехам «Барселоны» придет конец

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано выразил мнение, что успешный период сине-гранатовых скоро завершится.

    Напомним, за последние 12 лет каталонцы завоевали восемь титулов чемпиона Испании, пять раз стали обладателями Кубка страны, четырежды выиграли Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и столько же клубный чемпионат мира.

    «Уверен, что успешный период «Барселоны» подходит к концу. Пока он еще не завершен, но я знаю, что в ближайшее время это случится. Подобное происходит с каждым топ-клубом. Ни один цикл не длится вечно.

    Думаю, я знаю, когда он закончится, но вам не скажу!» – заявил Маскерано.

    Аргентинец защищает цвета «Барселоны» с 2010 года. Вместе с командой он неоднократно побеждал во всех национальных турнирах, а также по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Источник: Football Espana

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    04.12.2017 17:51
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    Комментарии (6)
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    серега кашин
    1512405005
    если уйдет месси то барса станет совсем не той
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    Antoshka2015
    1512407487
    За 12 лет 8 чемпионств это круто
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    ibragim_ibragimov_99
    1512408377
    экстрасенс
    Ответить
    САНЁК17
    1512489380
    Он что совсем ку-ку?
    Ответить
    ologreds
    1694991803
    numo528116
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