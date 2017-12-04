Маскерано заявил, что скоро успехам «Барселоны» придет конец

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано выразил мнение, что успешный период сине-гранатовых скоро завершится.

Напомним, за последние 12 лет каталонцы завоевали восемь титулов чемпиона Испании, пять раз стали обладателями Кубка страны, четырежды выиграли Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и столько же клубный чемпионат мира.

«Уверен, что успешный период «Барселоны» подходит к концу. Пока он еще не завершен, но я знаю, что в ближайшее время это случится. Подобное происходит с каждым топ-клубом. Ни один цикл не длится вечно.

Думаю, я знаю, когда он закончится, но вам не скажу!» – заявил Маскерано.

Аргентинец защищает цвета «Барселоны» с 2010 года. Вместе с командой он неоднократно побеждал во всех национальных турнирах, а также по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.