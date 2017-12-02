Генсек Уругвайской ассоциации футбола: «По итогам жеребьевки нас поздравляют, ведь досталась проходимая группа»

Генеральный секретарь Уругвайской ассоциации футбола Алехандро Балби выразил удовлетворение от жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018. Южноамериканцы, напомним, сыграют со сборными России, Египта и Саудовской Аравии.

«Нам не приходится жаловаться на жребий. Люди подходили после мероприятия и поздравляли с проходимой группой. При этом не нужно недооценивать соперников.

Также обращу внимание, что нам достались достаточно далекие города. Например, азиатский Екатеринбург», – приводит слова функционера Ovacion.

Уругвайцы начнут турнир матчем с египтянами.