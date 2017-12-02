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    • Генсек Уругвайской ассоциации футбола: «По итогам жеребьевки нас поздравляют, ведь досталась проходимая группа»

    Генсек Уругвайской ассоциации футбола: «По итогам жеребьевки нас поздравляют, ведь досталась проходимая группа»

    Генеральный секретарь Уругвайской ассоциации футбола Алехандро Балби выразил удовлетворение от жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018. Южноамериканцы, напомним, сыграют со сборными России, Египта и Саудовской Аравии.

    «Нам не приходится жаловаться на жребий. Люди подходили после мероприятия и поздравляли с проходимой группой. При этом не нужно недооценивать соперников.

    Также обращу внимание, что нам достались достаточно далекие города. Например, азиатский Екатеринбург», – приводит слова функционера Ovacion.

    Уругвайцы начнут турнир матчем с египтянами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 07:49
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1512192791
    Алехандро Барби
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    спанчес
    1512193870
    сочи тоже азия для тех кто не в курсе
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    спанчес
    1512194069
    и вообще что за дискриминация ?азиатский
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    Dominator777
    1512200381
    Да в нашей группе вероятнее всего все четыре руководителя национальных федераций футбола принимают поздравления с проходимой группой.
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    Gullit 76
    1512203371
    Если Екатеринбург Азиатский город,то Уругвай точно в Океании.А так-то прав,группа самая лёгкая.
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    сасас
    1512207814
    скорее проходная группа для Уругвая
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    Чикомас
    1512223877
    И нам повезло, что драть нас будете (я надеюсь) только вы ....
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    ologreds
    1694991821
    numo527827
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