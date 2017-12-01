Состоялась жеребьевка ЧМ-2018. «Спартак» и ЦСКА победили в 19-м туре РФПЛ. Дайджест событий дня

Власти Москвы уверяют, что с выходом из «Лужников» проблем больше не возникнет.
Фурсенко назвал «Санкт-Петербург» лучшим стадионом в Европе.
«Зенит» отреагировал на избиение ОМОНом питерских болельщиков.
Каборе может продолжить карьеру в АПЛ.
«Барселона» готова выложить 150 миллионов за Коутиньо.
В Кремле заявили, что ЧМ-2018 не убыточен для России.
Состоялась жеребьевка ЧМ-2018.
Матч Россия – Саудовская Аравия откроет ЧМ-2018.
«Спартак» обыграл «Арсенал» благодаря голу на последней минуте.
ЦСКА забил шесть мячей в ворота «Тосно».