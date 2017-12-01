Состоялась жеребьевка ЧМ-2018. «Спартак» и ЦСКА победили в 19-м туре РФПЛ. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 22:13
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    Комментарии (2)
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    fortune-bva
    1512156619
    Очень хорошо, что Спартак выиграл и ЦСКА, хотя внутри страны за них не болею, но это будет + к морали в Англии нашим футболерам) Удачи нашим клубам, есть еще шанс зацепиться за ЛЧ весной, пусть это и сказочные шансы, но они есть))
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    ologreds
    1694991823
    numo527797
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