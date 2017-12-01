Власти Москвы уверяют, что проблем с выходом из «Лужников» больше не будет

Глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев уверяет общественность, что проблем с выходом со стадиона «Лужники» по окончании футбольного матча больше не будет. Специальный план по этому вопросу уже разрабатывается.

«Действительно, были некие сложности при покидании зрителями трибун после матча с Аргентиной (0:1) Но это был тестовый матч, мы учли все ошибки.

Сейчас разрабатывается план для того, чтобы не допустить подобной ситуации впредь. Были объективные причины. Проведение определенных ремонтных работ, закрытие вестибюля станции «Спортивная», закрытие на вход станции «Воробьевы горы» – всe это осложнило логистику.

Могу гарантировать, что 23 марта на матче, где Россия, будет принимать бразильцев, подобных проблем не будет», – сказал Гуляев.

До матча с Бразилией сборная России ни с кем играть не будет.