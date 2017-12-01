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    • «Зенит» недоволен, что ОМОНовцы избили его болельщиков, приравняв к преступникам

    «Зенит» недоволен, что ОМОНовцы избили его болельщиков, приравняв к преступникам

    Санкт-петербургский «Зенит» выступил с официальным заявлением по поводу опубликованной накануне видеозаписи, где сотрудники московского ОМОНа физически воздействуют на сине-бело-голубых фанатов. Клуб считает такое отношение со стороны полиции неприемлемым.

    «Зенит» не приемлет и осуждает противоправные и необоснованные действия в отношении болельщиков любых клубов: правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах.

    Грубые и агрессивные меры отдельных представителей полиций в отношении болельщиков «Зенита» не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания – по сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку под давлением оказались не нарушители, а простые болельщики», – сказала пресс-служба «Зенита».

    Отметим, что зенитовские фанаты оскорбляли москвичей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2017 12:51
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1512122788
    Зрелище крайне неприятное.
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    xxJack
    1512129448
    Этим обезьянам в масках лишь бы дубинами помахать,а спросишь как пройти куда нибудь - глаза вытращит и незнает что сказать.
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    ologreds
    1694991827
    numo527746
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