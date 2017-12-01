«Зенит» недоволен, что ОМОНовцы избили его болельщиков, приравняв к преступникам

Санкт-петербургский «Зенит» выступил с официальным заявлением по поводу опубликованной накануне видеозаписи, где сотрудники московского ОМОНа физически воздействуют на сине-бело-голубых фанатов. Клуб считает такое отношение со стороны полиции неприемлемым.

«Зенит» не приемлет и осуждает противоправные и необоснованные действия в отношении болельщиков любых клубов: правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах.

Грубые и агрессивные меры отдельных представителей полиций в отношении болельщиков «Зенита» не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания – по сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку под давлением оказались не нарушители, а простые болельщики», – сказала пресс-служба «Зенита».

Отметим, что зенитовские фанаты оскорбляли москвичей.