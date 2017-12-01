РФПЛ. ЦСКА разгромил «Тосно» и обогнал «Зенит»

ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 6:0. Победа армейцев стала самой результативной в текущем сезоне. Команда Виктора Гончаренко 35 очков и подвинула «Зенит» со второго места.

Петербургский клуб временно опустился на четвертую строчку. Команда Роберто Манчини завтра примет «Урал».

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

ЦСКА (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 6:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Витиньо, 10 (с пенальти); 2:0 – Витиньо, 27 (с пенальти); 3:0 – Васин, 32; 4:0 – Натхо, 55; 5:0 – Головин, 58; 6:0 – Вернблум, 61.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Дзагоев (Кучаев, 65), Натхо, Вернблум (Гордюшенко, 77), Головин, Витиньо.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий (Мухаметшин, 63), Заболотный, Марков (Казаев, 63).

Предупреждения: нет – Заболотный, 60.

Незабитые пенальти: Головин, 78 – нет.