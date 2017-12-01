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    РФПЛ. ЦСКА разгромил «Тосно» и обогнал «Зенит»

    ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 6:0. Победа армейцев стала самой результативной в текущем сезоне. Команда Виктора Гончаренко 35 очков и подвинула «Зенит» со второго места.

    Петербургский клуб временно опустился на четвертую строчку. Команда Роберто Манчини завтра примет «Урал».

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    ЦСКА (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 6:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Витиньо, 10 (с пенальти); 2:0 – Витиньо, 27 (с пенальти); 3:0 – Васин, 32; 4:0 – Натхо, 55; 5:0 – Головин, 58; 6:0 – Вернблум, 61.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Дзагоев (Кучаев, 65), Натхо, Вернблум (Гордюшенко, 77), Головин, Витиньо.

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий (Мухаметшин, 63), Заболотный, Марков (Казаев, 63).

    Предупреждения: нет – Заболотный, 60.

    Незабитые пенальти: Головин, 78 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 21:29
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    Комментарии (49)
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    Dellleone
    1512155040
    Всех болельщиков с победой ! Могли забить и больше но имеем то что имеем с победой Кс !!!
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    Dellleone
    1512155140
    Сегодня день Цска победили в хоккей баскетболе и футболе !!! С Победами Цска!!!
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    a-rakhmatov
    1512155204
    Кони с пищевиком отодвинули Зеньку вниз....похоже золото реально будет у москвичей...)
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    Пестрый
    1512155217
    Поначалу не поверил не может быть сказки) Ну там там оказывается 3 пенальти)) А вообще поздравляю! эту мерзкую тосну в фнл надо опускать!!)
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    Konb48
    1512157566
    Поздравляю! А Понтус-то опять забил!!! Великолепный матч!
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    Kokmarov
    1512159209
    Перед Манчестером все выдали, лучше бы пару голов оставили, а то будет как у Ростова - 6:0 с томью потом шесть матчей 0:0
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    АЛЕКС 58
    1512179125
    С победой! Теперь настраиваться на МЮ! Удачи!
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    a-rakhmatov
    1512179982
    Триумф коней, мальчики из Питера повержены))
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    OfaZavr
    1512201434
    не ожидал такой счет, с победой армейцы.
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    ologreds
    1694991823
    numo527792
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