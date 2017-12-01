Фурсенко: «Санкт-Петербург» – лучший стадион в Европе»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко дал характеристику стадиону своего клуба. Функционер считает арену лучшей на континенте.

«Кстати, вы были на нашем стадионе? Лучше стадиона сейчас в Европе нет. Делегаты УЕФА, приезжающие на международные матчи «Зенита», которые знают толк в спортивных аренах, говорили в один голос, что сама арена и атмосфера на стадионе великолепны и находиться здесь очень комфортно. На улице минус, а внутри «+17». У болельщиков возникает ощущение, что они находятся в уютном доме», – сказал Фурсенко.

Напомним, что «Санкт-Петербург» строился десять лет.