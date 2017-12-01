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    Фурсенко: «Санкт-Петербург» – лучший стадион в Европе»

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко дал характеристику стадиону своего клуба. Функционер считает арену лучшей на континенте.

    «Кстати, вы были на нашем стадионе? Лучше стадиона сейчас в Европе нет. Делегаты УЕФА, приезжающие на международные матчи «Зенита», которые знают толк в спортивных аренах, говорили в один голос, что сама арена и атмосфера на стадионе великолепны и находиться здесь очень комфортно. На улице минус, а внутри «+17». У болельщиков возникает ощущение, что они находятся в уютном доме», – сказал Фурсенко.

    Напомним, что «Санкт-Петербург» строился десять лет.

    Источник: Р-Спорт

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    01.12.2017 16:15
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    Комментарии (48)
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    swot1205
    1512139384
    КБ стадион и цсковский по моему мнению по круче будут и по цене и внешне, и крыша не течет, и бакланов нет;)
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    Одинокий волк Маквейд
    1512141476
    Сюр.
    Ответить
    la verdad
    1512144731
    Для Фурса у нас всё лучшее в Европе, если смотреть из окна лимузина или ВИП ложи. Возможно, это самый тёплый стадион в Северной Европе, не более того.
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    Стаz
    1512152792
    Бери выше во Вселенной
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    евгений ___
    1512155875
    Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку. По мне так у Краснодара круче. У каждого своё мнение.
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    Полная Канистра
    1512158025
    он самое главное им не сказал сколько бабла вбухали и растащили
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    rtm Solncedar
    1512163373
    Самый дорогой долгострой не только в Европе, но и во Вселенной.)))
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1512178119
    Только по официальн.документам!А на сколько на самом деле богаче,не знает никто!
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    OfaZavr
    1512199432
    Это же Фурсенко что еще он мог сказать))
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    ologreds
    1694991825
    numo527763
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