РФПЛ. «Спартак» вырвал победу в Туле благодаря голу Глушакова

Встреча «Арсенал» – «Спартак» в рамках 19-го тура чемпионата России завершилась победой гостей с минимальным счетом. Гол на счету Дениса Глушакова. По результатам встречи команды занимают третье и девятое места в турнирной таблице соответственно.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушаков, 90.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачeв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва (Александров, 78).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков, Пашалич, Мельгарехо (Попов, 75), Роша (Зобнин, 62), Луис Адриано.

Предупреждения: Григалава, 18; Джорджевич, 78 – Кутепов, 40; Глушаков, 80.

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