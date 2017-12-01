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    • РФПЛ. «Спартак» вырвал победу в Туле благодаря голу Глушакова

    РФПЛ. «Спартак» вырвал победу в Туле благодаря голу Глушакова

    Встреча «Арсенал»«Спартак» в рамках 19-го тура чемпионата России завершилась победой гостей с минимальным счетом. Гол на счету Дениса Глушакова. По результатам встречи команды занимают третье и девятое места в турнирной таблице соответственно.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Глушаков, 90.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачeв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва (Александров, 78).

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков, Пашалич, Мельгарехо (Попов, 75), Роша (Зобнин, 62), Луис Адриано.

    Предупреждения: Григалава, 18; Джорджевич, 78 – Кутепов, 40; Глушаков, 80.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 21:26
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    Комментарии (73)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    IVANRUS777
    1512154892
    Всё таки Глушаков-это похороны)
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    andrebest4
    1512155328
    надо было всем выдать лодки с веслами
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    Сармат Ростов
    1512155660
    Тяжелая игра, но всё-таки дожали!!! С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ!!!!!
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    VVM1964
    1512155906
    ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПРИОБРЕТАЕТ ДОСТАТОЧНО ПРИЯТНЫЙ ВИД .
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    upiter622
    1512157523
    А еще приятней будет завтра!
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    Svoysvoemubrat
    1512193983
    Что-то этот матч мне напомнил, не подскажете что?
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    vladimir-7
    1512195829
    Чистый договорняк.
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    Grom1987
    1512198430
    Невозможно смотреть футбол в таких условиях! Тем более от Спартака, который играет в красивый-комбинационный футбол! А так, с заслуженной победой!
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    OfaZavr
    1512201233
    Тяжелая игра получилась даже для болельщиков не говоря уж о футболистах, но хорошо что удалось забить и вырвать победу в таких условиях. Всех КБ с победой!
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    ologreds
    1694991823
    numo527791
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