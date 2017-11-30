Экс-вратарь сборной Англии: «Акинфеев? Он хорош! Очень даже»

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн поделился мнением о предстоящем чемпионате мира, а также о голкипере сборной России Игоре Акинфееве.
– Никаких проблем не будет. Чемпионат мира – это праздник. Английские болельщики приедут на вечеринку! Так и надо относиться к чемпионату мира. Как к празднику!
– Кто лучший вратарь Англии?
– Джо Харт – лучший вратарь Англии прямо сейчас.
– А как вам Акинфеев?
– Он тоже хорош! Очень даже
Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет завтра в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.
Источник: «Спорт-Экспресс»