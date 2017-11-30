«Барселона» намерена подписать Виллиана в случае неудачных переговоров с Коутиньо

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Челси» Виллиана.

Игрок рассматривается в качестве альтернативы полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, которого каталонцы хотели подписать еще летом. Сейчас Коутиньо — приоритетная цель «Барселоны» на зимнее трансферное окно.

Однако в случае неудачных переговоров с хавбеком «красных», каталонцы могут подписать Виллиана. Его контракт с «Челси» истекает в конце сезона-2019/20.

Ранее сообщалось о том, что Коутиньо договорился с руководством «Ливерпуля» об уходе в «Барселону».