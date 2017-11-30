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  • Весной 2018 года выйдет новая версия футбольного менеджера 11х11

Весной 2018 года выйдет новая версия футбольного менеджера 11х11

30 ноября 2017, 15:00
5

Компания Nekki опубликовала тизер нового футбольного менеджера 11х11. Выход обновленной версии игры запланирован на весну 2018 года. Тизер популярной игры демонстрирует качественное улучшение интерфейса, игрового процесса и переход графики в 3D.

Браузерная версия 11х11 вышла в 2008 году и стала популярной на территории России и СНГ. В 2016 году игра появилась на мобильных платформах Android и iOS. Менеджер был скачан более 1,5 миллиона раз по всему миру и оценен на 4.4 балла на обеих платформах.

«В 2018 году Россия впервые примет у себя чемпионат мира по футболу. Это важное событие не только для нашей страны, но и для футбола в целом. Мы не могли остаться в стороне и решили преподнести особый подарок всем любителям этого вида спорта – полный редизайн нашего футбольного менеджера 11х11. К сожалению, старая версия игры была несовместима с новыми технологиями, которые мы используем, поэтому была начата работа над совершенно новой 11х11. Она выйдет весной 2018», – прокомментировал разработку проекта Никита Коржавин, директор по развитию бизнеса компании Nekki.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (5)
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kvm5
1512046476
и игра будет постоянно глючить на Android чтобы они не делали и заявляли
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Xiko
1512049906
Хорошая была раньше игра)
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p0ijnp4c9ikoa
1512051119
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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sold93
1512060849
а кому она еще нужна? лучше бы бусту спасли от вымирания
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juvseriy
1512060991
Я в бутсу катаю http://butsa.ru/?ref=65033
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