Весной 2018 года выйдет новая версия футбольного менеджера 11х11

Компания Nekki опубликовала тизер нового футбольного менеджера 11х11. Выход обновленной версии игры запланирован на весну 2018 года. Тизер популярной игры демонстрирует качественное улучшение интерфейса, игрового процесса и переход графики в 3D.

Браузерная версия 11х11 вышла в 2008 году и стала популярной на территории России и СНГ. В 2016 году игра появилась на мобильных платформах Android и iOS. Менеджер был скачан более 1,5 миллиона раз по всему миру и оценен на 4.4 балла на обеих платформах.

«В 2018 году Россия впервые примет у себя чемпионат мира по футболу. Это важное событие не только для нашей страны, но и для футбола в целом. Мы не могли остаться в стороне и решили преподнести особый подарок всем любителям этого вида спорта – полный редизайн нашего футбольного менеджера 11х11. К сожалению, старая версия игры была несовместима с новыми технологиями, которые мы используем, поэтому была начата работа над совершенно новой 11х11. Она выйдет весной 2018», – прокомментировал разработку проекта Никита Коржавин, директор по развитию бизнеса компании Nekki.