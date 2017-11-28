Официальный плакат ЧМ-2018 украсило изображение Яшина

Сегодня ФИФА презентовала официальный плакат чемпионата мира 2018 года. На нем изображен легендарный голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин, который является единственным в мире среди вратарей обладателем престижной награды «Золотой мяч» (1963 год).

Напомним, Яшин защищал ворота советской сборной с 1954 по 1970 год.

Жеребьевка группового раунда финальной стадии мирового первенства в России состоится в Кремлевском дворце в пятницу, 1 декабря.