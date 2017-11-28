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Официальный плакат ЧМ-2018 украсило изображение Яшина

28 ноября 2017, 17:33
13

Сегодня ФИФА презентовала официальный плакат чемпионата мира 2018 года. На нем изображен легендарный голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин, который является единственным в мире среди вратарей обладателем престижной награды «Золотой мяч» (1963 год).

Напомним, Яшин защищал ворота советской сборной с 1954 по 1970 год.

Жеребьевка группового раунда финальной стадии мирового первенства в России состоится в Кремлевском дворце в пятницу, 1 декабря.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (13)
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Des79
1511880829
Правильно легенда!!!!
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Seamus
1511882259
Огромное уважение легенде советского и мирового футбола... но, все таки, жаль, что к домашнему ЧМ нам некого показать футбольному миру из современников. А ведь столько лет прошло, столько поколений футболистов...
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Финт
1511883424
Отличный плакат!всё по делу,молодцы!
Ответить
Pourport
1511885971
Что за странный сейв?Что за странный громадный мяч?Что за странные линии?Оценка(дизайнерам) - 2!
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multiscan
1511887178
А не стыдно будет перед памятью великого вратаря, если провалимся?
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Тазит
1511887206
Такое ощущение, что его Мутко на английском языке рисовал...
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hcjcmzmvibsek
1511890303
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака.С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://veshok.ml/388744
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h4ck
1511890619
Мне кажется лучшим вариантом было бы, где Лев Иванович с золотым мячом.
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datura
1511936592
Тема выбрана правильная, а исполнение ужасное!
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Dominator777
1511977992
Дизайн спорный...Но человек и вратарь - достойный, признанный во всем мире!
Ответить
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