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  • Геркус: «Впервые «Локомотив» встретит новый год и рождество лидером. Катим дальше»

Геркус: «Впервые «Локомотив» встретит новый год и рождество лидером. Катим дальше»

28 ноября 2017, 14:59
10

Президент «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в социальной сети «Вконтакте» выразил радость по поводу лидерства железнодорожников в турнирной таблице РФПЛ.

В активе красно-зеленых за два тура до зимнего перерыва 39 очков – это на шесть больше, чем у ближайшего преследователя «Зенита». При этом петербуржцы не смогут сместить «Локомотив» с первой строчки, даже если добудут в оставшихся матчах максимальное количество очков, а подопечные Юрия Семина свои встречи проиграют.

«Впервые в истории новый год и Рождество «Локомотив» встретит лидером РФПЛ. Катим дальше!» – написал Геркус.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (10)
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Князев
1511871160
Зенит не соперник. Набрать много хороших футболистов и думать, что команда сделана, это дурь. Все амбициозные игроки уже перегрызлись за место в основе. Это нервная обстановка в команде не в пользу Зенита. Основной соперник Локомотива - Спартак. Только Спартак может совершить невозможное и догнать Локомотив. Но наш "ПАЛЫЧ" не даст коллективу расслабиться!!!
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insider_retro
1511872515
Чувствуется, что президент доволен положением дел и источает оптимизм!!.. Кстати, после НГ и Рождества, есть ещё текущие праздники и весной и ближе к лету...))
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Пестрый
1511874905
Давай геркус кати только оглядываться назад почаще не забывай))
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PNZ1985
1511883811
30тур 1. Локо 2. Спартак 3. ЦСКА 4. Зенит...
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Антибиотик
1511886949
Особо приятно осознавать тот факт, что Семин ведет команду вперёд без нападающих, постоянно что-то придумывает с составом. Очень надеюсь, что после травм Чорлука и Ари наберут былую форму и будут играть, как минимум не хуже.
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VIKZH
1511891145
Только не обоссысь под столом, когда упадешь, отмечая такое событие!!!!
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Fan Loko mik
1511899859
Локо конечно молодцы, но впереди ещё много работы. Дай бог чтобы хватило сил и выдержки всему коллективу клуба, но самое главное чтобы хватило благоразумия совету директоров и президенту!
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