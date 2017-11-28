Геркус: «Впервые «Локомотив» встретит новый год и рождество лидером. Катим дальше»

Президент «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в социальной сети «Вконтакте» выразил радость по поводу лидерства железнодорожников в турнирной таблице РФПЛ.

В активе красно-зеленых за два тура до зимнего перерыва 39 очков – это на шесть больше, чем у ближайшего преследователя «Зенита». При этом петербуржцы не смогут сместить «Локомотив» с первой строчки, даже если добудут в оставшихся матчах максимальное количество очков, а подопечные Юрия Семина свои встречи проиграют.

«Впервые в истории новый год и Рождество «Локомотив» встретит лидером РФПЛ. Катим дальше!» – написал Геркус.