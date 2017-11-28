Маротта выступил против прописанных сумм отступных в контрактах футболистов

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта считает лишней опцию в контрактах игроков в виде определенной суммы отступных.

«Все знают, что отступные чаще всего используются в Испании. Лично я всегда выступал против такой опции в контракте.

Если футболист хочет покинуть свой нынешний клуб, то он готов сделать все возможное для этого. В том числе, лично убедить руководство отпустить его.

В случае с прописанными в контракте отступными пропадает доверие во взаимоотношениях между ними», – заявил Маротты в интервью Mediaset Sport.

Напомним, что в обновленном контракте форварда «Барселоны» Лионеля Месси прописана сумма отступных на уровне 700 миллионов евро. В каталонском клубе назвали это защитной мерой после неудачи с бразильцев Неймаром.