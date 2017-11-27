Директор «Барселоны» назвал 700 миллионов отступных за Месси защитой для клуба

Спортивный директор «Барселоны» Гильермо Амор назвал сумму отступных в новом контракте Лионеля Месси в размере 700 миллионов евро защитным механизмом для клуба. Напомним, что новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2021 года.

«Мы не нервничали в этом вопросе. Лионель всегда был счастлив в «Барселоне», и мы хотим, чтобы он завершил здесь свою карьеру. Тогда, когда он этого захочет.

Отступные? После истории с Неймаром мы должны были основательно защищать себя», – сказал Амор.

Напомним, что прошедшим летом «Барселону» покинул Неймар, перейдя в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.