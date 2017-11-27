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Болельщики «Спартака» освистали и обматерили Дзюбу

27 ноября 2017, 19:11
36

Состав «Зенита» прибыл на «Открытие Арену», где через 20 минут команда Роберто Манчини начнет встречу 18-го тура РФПЛ против «Спартака».

Когда из автобуса петербургского клуба выходил нападающий Артем Дзюба, болельщики красно-белых освистали 29-летнего форварда, используя нецензурные выражения. Согласно источнику, зрители также критиковали голкипера Юрия Лодыгина.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за главную команду клуба с 2006 по 2015 год, после чего перешел в «Зенит».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (36)
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DOCTOR PENALTY
1511799329
А надо было подарить ему торт?
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Полная Канистра
1511799506
бедный тёма чего он сегодня услышит нахватает от болел теперь всю жизнь будет каяться зачем на поле появился лучше бы дома остался
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Filllllll
1511799824
Хорошо, хоть не отп... ли. Для дзюбы хорошо.
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кошмарик
1511800699
быдло-болелы ... добавить нечего..
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Italian_93
1511802322
Молодцы, предателей растреливают
Ответить
Tostao
1511802647
Артём Пирожков: http://ipic.su/img/img7/fs/ArtemPirozhkov2.1511802616.jpg
Ответить
GoLenaStop
1511806994
Мало того, что спартак -дерьмо, так и канал-анал МАТЧ - комментаторы ублюдки спартачарские! Позор шизофреникам в эфире и иже с ними. С такой истерикой смотреть футбол противно.
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SPACE TRUCKIN
1511807993
как у дзюбы Комбаров мячик забрал,пока тот хлопал е.лом - я хохотал от души...
Ответить
EFR
1511809886
Оп давай давай Дзюбу на х** послыай
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мы_не_рабы
1511813164
Пора забыть про это "бревно". Как говорится: "умерла - так умерла".
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