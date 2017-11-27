Болельщики «Спартака» освистали и обматерили Дзюбу

Состав «Зенита» прибыл на «Открытие Арену», где через 20 минут команда Роберто Манчини начнет встречу 18-го тура РФПЛ против «Спартака».
Когда из автобуса петербургского клуба выходил нападающий Артем Дзюба, болельщики красно-белых освистали 29-летнего форварда, используя нецензурные выражения. Согласно источнику, зрители также критиковали голкипера Юрия Лодыгина.
Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за главную команду клуба с 2006 по 2015 год, после чего перешел в «Зенит».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Чемпионат.ком