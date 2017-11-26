Икарди: «Реал»? Если они будут звонить – не отвечу»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал информацию об интересе со стороны «Реала».

«Если мне будут звонить из «Реала» – не отвечу.

Сколько денег я стою? Вы сами знаете, что я думаю. Тут не о чем говорить», – сказал 24-летний футболист сборной Аргентины.

В текущем сезоне Икарди забил 14 голов и отдал одну результативную передачу в 15-ти матчах всех соревнований на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио сказал, что форвард хочет надолго остаться в клубе.