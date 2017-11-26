Спортивный директор «Интера»: «Интерес «Реала» к Икарди? Мауро хочет надолго остаться в Интере»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал информацию об интересе «Реала» к нападающему миланцев Мауро Икарди.

«Тут дело не в отступных, а в том, что он хочет быть важной частью «Интера». Мауро хочет надолго остаться здесь и побеждать. Мы от этой позиции также никогда не отходили.

Для кого-то могло стать открытием то, какой человек и какой капитан Икарди, но для нас это не стало сюрпризом. Недавно мы начали строить проект вокруг него, и это дает плоды. Статистика говорит о том, что Мауро стал грамотной инвестицией.

По правилам, максимальный срок контракта составляет пять лет. Поэтому сейчас мы не можем дать ему бессрочный договор. Возможно, будет просто много переподписаний», — сказал Аузилио.

Ранее главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти также высказывал мнение, что Икарди может навсегда остаться в миланском клубе.