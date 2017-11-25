Глушаков: «Спартак» соберет полный стадион хоть в понедельник, хоть ночью, хоть утром»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что на матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» будет аншлаг.

Встреча пройдет 27 ноября на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Играют футболисты. Однако я не сомневаюсь, что у нас будет полный стадион на матче с «Зенитом». Хотя матч с «Зенитом» почему-то назначили на понедельник.

Но все равно хоть в понедельник, хоть ночью, хоть утром у нас, уверен, будет полная арена. Болельщики придут нас поддержать, а нам надо только их порадовать», – сказал Глушаков.