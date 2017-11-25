Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Спартак» соберет полный стадион хоть в понедельник, хоть ночью, хоть утром»

Глушаков: «Спартак» соберет полный стадион хоть в понедельник, хоть ночью, хоть утром»

25 ноября 2017, 17:10
14

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что на матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» будет аншлаг.

Встреча пройдет 27 ноября на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Играют футболисты. Однако я не сомневаюсь, что у нас будет полный стадион на матче с «Зенитом». Хотя матч с «Зенитом» почему-то назначили на понедельник.

Но все равно хоть в понедельник, хоть ночью, хоть утром у нас, уверен, будет полная арена. Болельщики придут нас поддержать, а нам надо только их порадовать», – сказал Глушаков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PavelSKASPB
1511620102
Нужна только победа с любым счётом!
Ответить
truded
1511620272
после посещения пивзавода понесло..
Ответить
Татарин за ЦСКА
1511620405
Хорошей игры командам,главное без травм
Ответить
deinego77@yandex.ru
1511621680
Ребята порвите это многомиллионное говно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
multiscan
1511622057
Часть болельщиков (и достаточно немаленькая) будет болеть за "Зенит". Чтобы полный стадион собирала одна команда? Это - нонсенс! Но, как я вижу, Глушаков, того, что вынесено в заголовок, не говорил! Это опять измышлизЬмы журналистов. Не являясь поклонником обеих команд, я болеть буду за "Зенит".
Ответить
кошмарик
1511623181
конечно соберут.. народ обязательно придет посмотреть как спартак обосрется в добавленное время
Ответить
fanchik
1511624653
В одном из важнейших матчей чемпионата по другому не должно быть.Пожелание двум командам показать высококласный футбол
Ответить
RotBerg
1511626996
Что бы шарфики выкинуть:)
Ответить
yellowbess
1511638749
ждём хорошей игры и красивой победы Зенита!
Ответить
Zeff
1511659305
Позориться Спартаку удобнее, при большом скоплении народа.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+