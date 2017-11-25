Марадона требует арестовать собственную дочь

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона требует наложить арест на собственную дочь Джанинну по причине того, что она мешает проведению судебного процесса против его бывшей жены Клаудии Вильяфаньи. Дело против экс-супруги легендарного футболиста было открыто в 2015 году: тогда Марадона обвинил ее в краже 3,8 миллиона евро.

По словам адвоката аргентинца, Джанинна отправилась в Уругвай для проведения неких банковских махинаций, которые мешали судебному процессу. При этом дочь Марадоны, как отмечает источник, не имеет банковских счетов и активов. Защита настаивает на предварительном аресте.

«Я прощаю ему все самое худшее, и сегодня я поступлю также. Несмотря на такое огромное расстояние между нами, я посылаю ему свою любовь и благодарю, что с его помощью я могла выбрать, кем хочу быть», –Джанинна.