Черчесов считает, что Смолов лучше Кокорина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил двух своих форвардов – Федора Смолова («Краснодар») и Александра Кокорина («Зенит»). Специалист выше ставит игрока «быков».

«Понятно, что Смолов играл больше, и выступал на Кубке конфедераций. Он лучший бомбардир даже чисто арифметически. На пару процентов он впереди Кокорина.

Но если вы заметили, последние 25-30 минут в матче с Испанией, а также в октябрьских играх с Южной Кореей и Ираном мы играли по схеме с двумя форвардами. Стараемся с помощью контрольных матчей понять, как нам играть в той или иной ситуации», – сказал тренер.

Напомним, что Смолов – лучший бомбардир двух последних сезонов РФПЛ.