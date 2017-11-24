Кантона сказал, кому отдал бы седьмой номер в «МЮ»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона сказал, что хавбек «ПСЖ» Хавьер Пасторе должен играть за «красных дьяволов» под седьмым номером. Француз носил «семерку» клуба с 1992 по 1997 год.

«Кого бы я взял седьмым номером в «МЮ»? Мне нравится Хавьер Пасторе, который сейчас не играет за «Пари Сен-Жермен». У них есть два отличных игрока – Пасторе и Атем Бен Арфа – но оба не выходят на поле.

Пасторе – особенный футболист. Он удивляет болельщиков каждый раз, когда касается мяча.

Хавьер играет за сборную Аргентины – такую большую страну. Но при этом не выходит за маленький клуб «ПСЖ», – сказал Кантона в интервью YouTube-каналу Full Time Devils.

В текущем сезоне 28-летний Пасторе забил три гола и отдал одну результативную передачу в 10-ти встречах.

За 13 туров Лиги 1 аргентинец начал в стартовом составе команды Унаи Эмери четыре матча.