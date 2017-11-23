Орлов: «Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Будет крутым, если выйдет в финал»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге чемпионов.

«Вероятнее всего, ЦСКА после победы над «Бенфикой» выйдет в Лигу Европы. Хотя есть шансы и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Они играют с «Манчестер Юнайтед» на его поле — вдруг победят? Все может быть.

А вдруг московский «Спартак» обыграет «Ливерпуль»? Можем только пожелать им успехов. Дай бог, чтобы это произошло, хотя сами понимаете, что у них за соперники. Причем надо обязательно играть на поле «Юнайтед» и «Ливерпуля» на победу.

Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Во-первых, «Бенфика» всем проиграла до матча с армейцами. Так что ЦСКА не такой уж крутой. Посмотрим на команду дальше.

ЦСКА будет крутым, если выйдет в финал Лиги чемпионов. Ну играют они, стараются. Это команда, которая способна выстрелить, и армейцы — молодцы. А в России ЦСКА будет бороться за чемпионство с «Локомотивом», «Зенитом» и тем же «Спартаком», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

На данный момент ЦСКА идет в группе А на третьем месте, набрав девять очков. Столько же — у «Базеля», который находится на второй строчке. Первое место занимает «МЮ» с 12-ю очками.

«Спартак» в группе Е занимает третью строчку с шестью очками. На второй строчке — «Севилья» с восемью очками. Первое место занимает «Ливерпуль», набрав девять очков.