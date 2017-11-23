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  • Орлов: «Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Будет крутым, если выйдет в финал»

Орлов: «Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Будет крутым, если выйдет в финал»

23 ноября 2017, 19:16
28

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге чемпионов.

«Вероятнее всего, ЦСКА после победы над «Бенфикой» выйдет в Лигу Европы. Хотя есть шансы и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Они играют с «Манчестер Юнайтед» на его поле — вдруг победят? Все может быть.

А вдруг московский «Спартак» обыграет «Ливерпуль»? Можем только пожелать им успехов. Дай бог, чтобы это произошло, хотя сами понимаете, что у них за соперники. Причем надо обязательно играть на поле «Юнайтед» и «Ливерпуля» на победу.

Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Во-первых, «Бенфика» всем проиграла до матча с армейцами. Так что ЦСКА не такой уж крутой. Посмотрим на команду дальше.

ЦСКА будет крутым, если выйдет в финал Лиги чемпионов. Ну играют они, стараются. Это команда, которая способна выстрелить, и армейцы — молодцы. А в России ЦСКА будет бороться за чемпионство с «Локомотивом», «Зенитом» и тем же «Спартаком», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

На данный момент ЦСКА идет в группе А на третьем месте, набрав девять очков. Столько же — у «Базеля», который находится на второй строчке. Первое место занимает «МЮ» с 12-ю очками.

«Спартак» в группе Е занимает третью строчку с шестью очками. На второй строчке — «Севилья» с восемью очками. Первое место занимает «Ливерпуль», набрав девять очков.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (28)
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Опорник84
1511454777
А у орла только Зенит крутая команды!
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directorpg
1511454892
Успеха нашим командам!
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Полная Канистра
1511454903
орлов молчать не может язык свой в колесо любому клубу кроме своего обязательно вставит Вечно всё ему не так что и как играют в других клубах чего тебя так коробит
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Томь вперёд
1511455778
Гена, завидуй молча!!! Если по твоему ЦСКА одржавший 3 победы в 5 матчах ЛЧ не крут, то каков же тогда твой любимый Зенит, который вообще туда не попал?!?!
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RedWhiteFans2
1511461068
Орлов предвзят в своих высказываниях до моразма. У него явно новая форма психического отклонения которая называется орлозенитофобия. Его вообще нужно подальше держать от журналистики и эфира. Почему? Задолбал всех. Однако «Бомбардиру» очень нравится.
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istrebitel
1511461560
Спартаку и ЦСКА побед в последнем туре, а "крутой" Зенит пусть с Вардаром борется
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kara-mba
1511461784
Крут ли журналюга передёрнувший фразу Орлова? Крууут. Хоть так привлек внимание к своей статейке.
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Федорыч-НН
1511462750
Крут ли Зенит в Лиге Европы? Выиграть у Вардара, который проиграл всем много усилий не надо. Будет крутышкой если выйдет в финал. А вот когда сменит Лигу Европы на Лигу чемпионов, тогда и будет мериться крутизной с ЦСКА.
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OfaZavr
1511506604
с учетом своих возможностей и проблем мне кажется ЦСКА очень круто выступает уже на данном этапе и финал не к месту приплел.
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yarik1_78
1511603002
А где его любимые бомжи,не в ЛЕ ли болтаются?Маразматик старый,не лезь в чужой огород!
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