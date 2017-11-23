Паредес: «Постараемся помочь Кокорину стать лучшим бомбардиром Лиги Европы»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес подчеркнул, что футболисты петербургской команды намерены помочь нападающему Александру Кокорину стать лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

– Кокорин возглавляет список бомбардиров Лиги Европы с восемью голами. Его успехи – еще одна мотивация для всей команды?

– Да, нам важно, что он часто забивает. Это говорит о том, что вся команда выполняет свою работу на отлично. Постараемся помочь ему стать лучшим бомбардиром Лиги Европы. Голы Кокорина могут привести нас к максимальному результату.