Паредес считает, что «Зениту» до победы в Лиге Европы еще очень далеко

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес не торопится называть свою команду фаворитом текущего розыгрыша Лиги Европы. По словам аргентинца, сине-бело-голубым еще есть над чем поработать.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Вардар» состоится в четверг, 23 ноября, в 21:00 по московскому времени.

– Вы не играли с «Вардаром» и даже не летали в Македонию – что знаете о сопернике?

– Знаю, что македонцы хорошо и грамотно обороняются, хотя этого и не скажешь по результату первого матча, в котором мы забили 5 голов. Надеюсь, в четверг сыграем так, что сможем порадовать и болельщиков, и самих себя.

– Тренер «Русенборга» называл «Зенит» фаворитом Лиги Европы. Согласны с ним?

– Не хотел бы использовать такое громкое слово. До титула еще очень далеко. Нужно пройти этот путь с холодной головой. Важно продолжать в том же духе, улучшать свою игру. Тогда действительно получим шанс достичь результата в Лиге Европы.