Червиченко сравнил «Спартак» с кардиограммой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру московского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РФПЛ. Также команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.

– В Краснодаре прекрасная игра и крупная победа с сильным соперником. И через несколько дней все по-другому. Как такое возможно?

– «Спартак» – он весь такой, как кардиограмма – то горы, то море. И во время матча такие же перепады: то вроде преимущество, а в начале второго тайма едва два не запустили. Мне кажется, главная проблема – оборона. Передняя линия – отличная, средняя – более менее, Селихов хорош, а вот в защите – беда. А тут еще Джикии не было и Ещенко. Джикия за всеми все чистит, а Ещенко дает скорость в атаке. Кто против него играет на фланге, уже к 70-й минуте еле ноги волочит.

– А тут – Петкович…

– Ну, это просто недоразумение. «Спартак» в последние лет десять все время в какие-то несуразицы попадает. Это связано с тем, что околостоящие люди хотят заработать много и сразу. Глушаков сказал, что причина пропущенного гола – это потеря концентрации. Согласен. Такое часто бывает, когда добиваешься успеха, вроде бы все уже нормально. И в этот момент наступает расслабление, потеря концентрации и получаешь наказание.