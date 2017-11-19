Кокорин рассказал, почему Дзюба не стал общаться с журналистами

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что его одноклубник Артем Дзюба не стал общаться с журналистами после матча с «Тосно» (5:0), поскольку спешил домой к ребенку.

– Артема Дзюбу в раздевалке подкололи или поздравили?

– Поздравили, конечно.

– Почему Артем, забив мяч, подбежал именно к Мише Кержакову?

– Не знаю. Может, они о чем-то договаривались. А что касается того, что не остановился, – знаю, что к ребенку спешил очень сильно. Даже меня не подождал (смеется).

Дзюба вновь отказался от интервью после матча, сославшись на пирожки