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Кокорин рассказал, почему Дзюба не стал общаться с журналистами

19 ноября 2017, 23:27
3

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что его одноклубник Артем Дзюба не стал общаться с журналистами после матча с «Тосно» (5:0), поскольку спешил домой к ребенку.

– Артема Дзюбу в раздевалке подкололи или поздравили?

– Поздравили, конечно.

– Почему Артем, забив мяч, подбежал именно к Мише Кержакову?

– Не знаю. Может, они о чем-то договаривались. А что касается того, что не остановился, – знаю, что к ребенку спешил очень сильно. Даже меня не подождал (смеется).

Дзюба вновь отказался от интервью после матча, сославшись на пирожки

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1511124352
Опять отмазка. Даже не смешно.
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арейская
1511134831
Кокорин ляпнул первое, что в голову пришло...
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Диктор
1511149300
Да стыдно ему просто за свою игру.
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