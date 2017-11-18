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  • «Спартак» крупно обыграл «Краснодар» в гостях. «Арсенал» выиграл лондонское дерби, «Рома» – римское. Дайджест событий дня

«Спартак» крупно обыграл «Краснодар» в гостях. «Арсенал» выиграл лондонское дерби, «Рома» – римское. Дайджест событий дня

18 ноября 2017, 22:03
4

«СКА-Хабаровск» и ЦСКА забили шесть голов на двоих при температуре минус 17.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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AEerr
1511048886
Интересные новости!
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igormaddog
1511057219
Ибра с возвращением!!!
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батог
1511065694
Хороший день!!! Спартак выиграл! Арсенал выиграл! Настроение поднялось, неделю не сшибешь!!!
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dendiesel
1511073862
Классная игра Спартака!!!! особенно в 1 тайме)
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