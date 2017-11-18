«Спартак» крупно обыграл «Краснодар» в гостях. «Арсенал» выиграл лондонское дерби, «Рома» – римское. Дайджест событий дня

«СКА-Хабаровск» и ЦСКА забили шесть голов на двоих при температуре минус 17.

«Спартак» разгромил «Краснодар» в гостях.

Зобнин впервые появился на поле в нынешнем сезоне.

Промес стал шестым в списке лучших бомбардиров-легионеров РФПЛ.

В дерби Северного Лондона «Арсенал» одолел «Тоттенхэм».

Погба вышел в стартовом составе «МЮ», Ибрагимович попал в запас.

Анчелотти отказался возглавлять сборную Италии.

«Халл» Слуцкого снова не смог выиграть в Чемпионшипе.

«Сандерленд» установил жуткий антирекорд в истории английского футбола.

«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби.