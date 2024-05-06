Мостовой определил виновного в проблемах «Краснодара» в чемпионской гонке

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой недоволен работой главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Никто не понял, зачем и как убрали Владимира Ивича. Это огромная проблема для «Краснодара».

А вторая проблема – кто пришел на его место. Мусаев, кто он такой вообще? Как бы кто ни говорил, что он свой, вернулся в команду, где все знает. Что он там знает? А другие, что, дураки, получается?

В этом и проблема «Краснодара». Жалко их. Был такой хороший шанс на чемпионство, но, увы, все профукали», – сказал Мостовой.