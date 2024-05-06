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    • Мостовой определил виновного в проблемах «Краснодара» в чемпионской гонке

    Мостовой определил виновного в проблемах «Краснодара» в чемпионской гонке

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой недоволен работой главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

    «Никто не понял, зачем и как убрали Владимира Ивича. Это огромная проблема для «Краснодара».

    А вторая проблема – кто пришел на его место. Мусаев, кто он такой вообще? Как бы кто ни говорил, что он свой, вернулся в команду, где все знает. Что он там знает? А другие, что, дураки, получается?

    В этом и проблема «Краснодара». Жалко их. Был такой хороший шанс на чемпионство, но, увы, все профукали», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • У команды 0 трофеев за 16-летнюю историю.
    • Мостовой сейчас получает тренерскую лицензию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    DVOK68
    1714988626
    Тебя кто так ездить учил?Очки нацепил и людей не видишь?)) (с)
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    Вованчик83
    1714992018
    Тут с ним полностью согласен.
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    Алексей З
    1714992151
    Изо дня в день одно и тоже. Владелец клуба так решил, вот и весь ответ. Чемпионской игры и при Ивиче не было, ушёл фарт, вот и все дела.
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    Spartak_forv@
    1714994622
    У Мостового в каждом интервью главные фразы: «Кто он такой вообще?»,«Что он знает?»))
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