Игрок «Оренбурга» покурил в прямом эфире – клуб отреагировал

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на стрим Лукаса Веры в социальной сети. Игрок курил в прямом эфире.

«Они взрослые люди, у игроков два дня выходных. Как Вера их проводит – это его дело и выбор: курить или не курить, пить или не пить. Каждый профессионал отвечает сам за себя. Если он считает, что это ему не мешает…

Предусмотрены ли за это штрафы? Это его свободное время. То, что Вера делает за пределами стадиона и базы, его дело», – сказал Андреев.