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    • Игрок «Оренбурга» покурил в прямом эфире – клуб отреагировал

    Игрок «Оренбурга» покурил в прямом эфире – клуб отреагировал

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на стрим Лукаса Веры в социальной сети. Игрок курил в прямом эфире.

    «Они взрослые люди, у игроков два дня выходных. Как Вера их проводит – это его дело и выбор: курить или не курить, пить или не пить. Каждый профессионал отвечает сам за себя. Если он считает, что это ему не мешает…

    Предусмотрены ли за это штрафы? Это его свободное время. То, что Вера делает за пределами стадиона и базы, его дело», – сказал Андреев.

    • 27-летний аргентинец в клубе 2 года.
    • Игрок стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Веры 26 матчей, гол, 5 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:48
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    Комментарии (12)
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    BAIv
    1714985893
    Вот плэтому устают, здоровье не позволяет росль алко и курева бегать 90 минут! Исключения редки.
    Ответить
    The only one
    1714987024
    То есть если он рэкетом займётся в свободное время- клуб не будет против?
    Ответить
    Цугундeр
    1714988675
    Чердак , намедни , в прямом эфире дунул . И -ничего . )
    Ответить
    ...уефан
    1714988880
    ...ну да, можно только чипсы рекламировать)...
    Ответить
    Алексей З
    1714992482
    Какой криминал ? Яшин , возведённый у нас в "святые" , тоже курил и что ?
    Ответить
    Kollljan
    1714993222
    Промес, в свободное от работы время наркотой торговал. В особо крупных размерах.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1714994049
    Дай папиросочку,у тебя брюки в полосочку)
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