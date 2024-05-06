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    Бонгонда пообещал Слишковичу играть за «Спартак» лучше

    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о разговоре с и.о. главного тренера Владимиром Слишковичем.

    – Ты стал играть со сменой тренера? Или ты сам набрал форму?

    – Владимир мне доверяет. Это вопрос доверия. У нас был разговор, я пообещал, что буду играть лучше.

    Гильермо Абаскаль не доверял?

    – Не знаю, честно. Но реальность такая, что я играю и чувствую себя уверенно.

    • 28-летний конголезец куплен летом у «Кадиса» за 7 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Тео 22 матча, 6 голов, 2 ассиста.
    • Накануне Бонгонда признан лучшим игроком матча 27-го тура против «Пари НН» (0:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1714981565
    ...смотри! За базар ответишь)...
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    SLADE2019
    1714984758
    Не верю, что он станет играть лучше. Провальной покупкой может не стоит это называть, но в целом клуб он не укрепил.
    Ответить
    DVOK68
    1714984923
    Детсад)
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1714986597
    Как неликвид может играть лучше?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1714993898
    Не обещай на завтра, что можно сделать сегодня.
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