Бонгонда пообещал Слишковичу играть за «Спартак» лучше

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о разговоре с и.о. главного тренера Владимиром Слишковичем.

– Ты стал играть со сменой тренера? Или ты сам набрал форму?

– Владимир мне доверяет. Это вопрос доверия. У нас был разговор, я пообещал, что буду играть лучше.

– Гильермо Абаскаль не доверял?

– Не знаю, честно. Но реальность такая, что я играю и чувствую себя уверенно.