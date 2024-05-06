Бонгонда пообещал Слишковичу играть за «Спартак» лучше

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о разговоре с и.о. главного тренера Владимиром Слишковичем.
– Ты стал играть со сменой тренера? Или ты сам набрал форму?
– Владимир мне доверяет. Это вопрос доверия. У нас был разговор, я пообещал, что буду играть лучше.
– Гильермо Абаскаль не доверял?
– Не знаю, честно. Но реальность такая, что я играю и чувствую себя уверенно.
- 28-летний конголезец куплен летом у «Кадиса» за 7 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Тео 22 матча, 6 голов, 2 ассиста.
- Накануне Бонгонда признан лучшим игроком матча 27-го тура против «Пари НН» (0:0).