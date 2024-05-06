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    • Ташуев раскрыл сумму, которую ему предлагали за договорной матч

    Ташуев раскрыл сумму, которую ему предлагали за договорной матч

    Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что ему предлагали сыграть договорной матч.

    «В 1992 или 1993 году (Ташуев в это время тренировал «Дружбу» из Буденновска – прим. «Бомбардира») пришли ко мне домой и сказали: «Вот тебе 3 тысячи долларов». Я сказал: «Нет, ребята, я не хочу». Они сказали: «Тогда футболистам дадим». А я сказал: «У меня футболисты молодые ребята, они ничего не хотят, мы играем в футбол».

    Ясно, что они дали другим людям, их болельщики чуть не побили. Мы выиграли 3:1. Я тогда даже не знал, что такое доллары, я их не видел. Было забавно», – сказал Ташуев.

    • Тренер покинул «Факел» в апреле.
    • Он открыт для предложений.
    • С «Ахматом» Ташуев занимал в РПЛ 5-е место.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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