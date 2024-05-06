Ташуев раскрыл сумму, которую ему предлагали за договорной матч

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что ему предлагали сыграть договорной матч.

«В 1992 или 1993 году (Ташуев в это время тренировал «Дружбу» из Буденновска – прим. «Бомбардира») пришли ко мне домой и сказали: «Вот тебе 3 тысячи долларов». Я сказал: «Нет, ребята, я не хочу». Они сказали: «Тогда футболистам дадим». А я сказал: «У меня футболисты молодые ребята, они ничего не хотят, мы играем в футбол».

Ясно, что они дали другим людям, их болельщики чуть не побили. Мы выиграли 3:1. Я тогда даже не знал, что такое доллары, я их не видел. Было забавно», – сказал Ташуев.