Шунин: «Динамо» не делает конкретного предложения о продлении контракта»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин сообщил, что у него нет конкретного предложения о продлении контракта. Он истекает летом.

– После матча с «Зенитом» Дмитрий Гафин сказал, что уже были разговоры о новом контракте. Речь о конкретном предложении?

– Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы.

Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро всe обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает. Дмитрий Александрович Гафин и Павел Константинович Пивоваров сказали в интервью, что всe будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему.