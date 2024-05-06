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    • Шунин: «Динамо» не делает конкретного предложения о продлении контракта»

    Шунин: «Динамо» не делает конкретного предложения о продлении контракта»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин сообщил, что у него нет конкретного предложения о продлении контракта. Он истекает летом.

    – После матча с «Зенитом» Дмитрий Гафин сказал, что уже были разговоры о новом контракте. Речь о конкретном предложении?

    – Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы.

    Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро всe обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает. Дмитрий Александрович Гафин и Павел Константинович Пивоваров сказали в интервью, что всe будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему.

    • Шунин – воспитанник «Динамо».
    • 37-летний вратарь провел за команду 366 матчей, пропустил 408 голов.
    • Он не покинул «Динамо» после вылета в Первую лигу в 2016 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1714985406
    ...там, Серёга из Ростова притаился, своего шанса ждёт)...
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    The only one
    1714986838
    Как бы Шунин сейчас не играл- он легенда Динамо не предавший команду даже в тяжёлые времена. Такими раскидываться нельзя.
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    Skull_Boy
    1714991581
    Что ты, что Лещук оба нереальных гуано уровня середины первой лиги
    Ответить
    rash1959
    1714999852
    Обратись в пенсионный фонд, там масса предложений как оформить контракт, аж на 24 тыщи
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