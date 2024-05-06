Шунин: «Динамо» не делает конкретного предложения о продлении контракта»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин сообщил, что у него нет конкретного предложения о продлении контракта. Он истекает летом.
– После матча с «Зенитом» Дмитрий Гафин сказал, что уже были разговоры о новом контракте. Речь о конкретном предложении?
– Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы.
Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро всe обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает. Дмитрий Александрович Гафин и Павел Константинович Пивоваров сказали в интервью, что всe будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему.
- Шунин – воспитанник «Динамо».
- 37-летний вратарь провел за команду 366 матчей, пропустил 408 голов.
- Он не покинул «Динамо» после вылета в Первую лигу в 2016 году.