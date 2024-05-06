Ловчев назвал чемпиона России этого сезона

Бывший спартаковец Евгений Ловчев дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ.

«Сейчас меня будут ругать спартаковские и динамовские болельщики, но я с самого начала года говорил и буду говорить: «Зенит – чемпион». Мы не можем ни об одной команде сказать, что она выиграет оставшиеся три матча. А вот про «Зенит» я так могу сказать», – считает Ловчев.