Черданцев объяснил, зачем Тюкавину ехать в Европу

Журналист Сергей Егоров для своего бусти-аккаунта пообщался с комментатором Георгием Черданцевым на тему возможного отъезда форварда «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.
– Георгий, зачем ты о Европе говоришь? Ты застал матчи «Спартак» – «Динамо» (Киев). Зачем ты говоришь о Европе?
– Потому что это развитие футболиста. Если ты варишься в соку РПЛ, ты не можешь прогрессировать. Для следующего шага нужно тренироваться, играть с футболистами еще более высокого уровня.
– То есть нужно ехать в сраный «Алавес».
– Ему если ехать, то в серьезную команду. Не в какой-нибудь «Лилль». Задерживать человека намеренно не стоит. Год еще спокойно может поиграть в «Динамо».
- Тюкавин с 14 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- Игрок стоит 12 миллионов евро – самый дорогой форвард России.
- «Динамо» лидирует в РПЛ.
Источник: «Бомбардир»