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Черданцев объяснил, зачем Тюкавину ехать в Европу

6 мая 2024, 13:30
5

Журналист Сергей Егоров для своего бусти-аккаунта пообщался с комментатором Георгием Черданцевым на тему возможного отъезда форварда «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

– Георгий, зачем ты о Европе говоришь? Ты застал матчи «Спартак» – «Динамо» (Киев). Зачем ты говоришь о Европе?

– Потому что это развитие футболиста. Если ты варишься в соку РПЛ, ты не можешь прогрессировать. Для следующего шага нужно тренироваться, играть с футболистами еще более высокого уровня.

– То есть нужно ехать в сраный «Алавес».

– Ему если ехать, то в серьезную команду. Не в какой-нибудь «Лилль». Задерживать человека намеренно не стоит. Год еще спокойно может поиграть в «Динамо».

  • Тюкавин с 14 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
  • Игрок стоит 12 миллионов евро – самый дорогой форвард России.
  • «Динамо» лидирует в РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Алавес Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (5)
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slavа0508
1714992721
А может на СВО ???
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