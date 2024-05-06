Черданцев объяснил, зачем Тюкавину ехать в Европу

Журналист Сергей Егоров для своего бусти-аккаунта пообщался с комментатором Георгием Черданцевым на тему возможного отъезда форварда «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

– Георгий, зачем ты о Европе говоришь? Ты застал матчи «Спартак» – «Динамо» (Киев). Зачем ты говоришь о Европе?

– Потому что это развитие футболиста. Если ты варишься в соку РПЛ, ты не можешь прогрессировать. Для следующего шага нужно тренироваться, играть с футболистами еще более высокого уровня.

– То есть нужно ехать в сраный «Алавес».

– Ему если ехать, то в серьезную команду. Не в какой-нибудь «Лилль». Задерживать человека намеренно не стоит. Год еще спокойно может поиграть в «Динамо».