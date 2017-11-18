РФПЛ. Дубль Вернблума помог ЦСКА добыть победу в Хабаровске

ЦСКА сумел добыть выездную победу над «СКА-Хабаровском» в матче 17-го тура РФПЛ.

Хозяева поля открыли счет уже на пятой минуте усилиями Дениса Дедечко, однако уже через семь минут Алан Дзагоев установил равновесие.

Во втором тайме Понтус Вернблум вывел армейцев вперед, но Мирослав Маркович счет сравнял. Тем не менее уже спустя две минуты все тот же Вернблум еще раз поразил ворота хабаровчан, а в уже компенсированное арбитром время Витиньо установил окончательный результат.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

СКА-Хабаровск – ЦСКА (Москва) – 2:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дедечко, 5; 1:1 – Дзагоев, 12; 1:2 – Вернблум, 74; 2:2 – Маркович, 81; 2:3 – Вернблум, 83; 2:4 – Витиньо, 90+3.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев (Барбаро, 46), Дедечко, Никифоров, Казанков (Федотов, 46), Наваловский, Маркович.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Миланов, 24 – Кучаев, 85), Васин, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Гордюшенко (Набабкин, 62), Головин, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

Предупреждения: Никифоров, 52; Димидко, 61 – Дзагоев, 56; Головин, 77.

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