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  • РФПЛ. Дубль Вернблума помог ЦСКА добыть победу в Хабаровске

РФПЛ. Дубль Вернблума помог ЦСКА добыть победу в Хабаровске

18 ноября 2017, 13:56
27

ЦСКА сумел добыть выездную победу над «СКА-Хабаровском» в матче 17-го тура РФПЛ.

Хозяева поля открыли счет уже на пятой минуте усилиями Дениса Дедечко, однако уже через семь минут Алан Дзагоев установил равновесие.

Во втором тайме Понтус Вернблум вывел армейцев вперед, но Мирослав Маркович счет сравнял. Тем не менее уже спустя две минуты все тот же Вернблум еще раз поразил ворота хабаровчан, а в уже компенсированное арбитром время Витиньо установил окончательный результат.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

СКА-Хабаровск – ЦСКА (Москва) – 2:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дедечко, 5; 1:1 – Дзагоев, 12; 1:2 – Вернблум, 74; 2:2 – Маркович, 81; 2:3 – Вернблум, 83; 2:4 – Витиньо, 90+3.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев (Барбаро, 46), Дедечко, Никифоров, Казанков (Федотов, 46), Наваловский, Маркович.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Миланов, 24 – Кучаев, 85), Васин, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Гордюшенко (Набабкин, 62), Головин, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

Предупреждения: Никифоров, 52; Димидко, 61 – Дзагоев, 56; Головин, 77.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск ЦСКА
Комментарии (27)
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Nesterenko
1511002711
Благодаря Карасеву Вернблум сегодня принес победу ЦСКА.
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cska-62
1511002953
Победа на классе! Но хабаровчане молодцы! Дали сражение, в котором до конца матча было неизвестно, чем матч закончится! А их вратарь Довбня в первом тайме дважды просто спас ворота от неминуемых мячей. Потому и пришлось московским армейцам во втором тайме играть так, чтобы забивать уже наверняка. Ибрагимович, берегись! На чемпионат мира "девяткой" могут взять Вернблума!
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Gullit 76
1511002957
Вернблум лучший нап Цска,и забивает и пяточкой отдаёт!Отличный матч!
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Томь вперёд
1511003450
Вот что морозец -15 делает, побегали неплохо, аж 6 голами порадовали! ЦСКА с победой!
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dok66
1511003456
Вернблюму пора переходить в напы . Жаль только что в ЦСКА его позицию некем заменить .
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BRO_football
1511003588
Да уж, вот что мороз с людьми делает! За 1 матч ЦСКА забил больше, чем за предыдущие 6 игр в РФПЛ!
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pegas1276
1511004270
Понтус красавчик... оказывается, вот в ком нападающий спал)))
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rostik-100
1511004534
Смотрел игру в интернете, вопрос риторический, кто это придумал???, а еще 29.11 Локомотив туда полетит, это же не футбол, а убийство игроков, а ЦСКА в ЛЧ играть скоро. Все домашние игры Хабаровск должен проводить летом, календарь надо делать, а сейчас в Краснодаре играть надо. Зрителей не было, кто пойдет в -15? Летом зрителей придет побольше. Респект одному болельщику ЦСКА, он разделся и с шарфом ЦСКА стоял, это для него победа.
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olegulozhkin
1511004736
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Dimon 007
1511006469
Матч супер, но не забываем, что в прошлом матче Верблум должен был быть удалён, и пропускать этот..... Скорее всего ЦСКА конечно бы выиграл, но честная должна быть:)!
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