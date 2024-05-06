Жена Смолова объяснила, почему больше не снимается в откровенных фотосессиях

Карина Истомина, жена форварда «Динамо» Федора Смолова, на ютуб-канале Ксении Собчак прокомментировала отсутствие новых откровенных фотосессий.
– Ты любишь откровенные фотосессии. Как Федор относится к таким фоткам?
– Так я не фотографировалась после свадьбы. Если честно, это не какая-то патриархальная установка, что все, мне теперь нельзя. Просто мне самой что-то как-то не хочется. У меня столько этих фоток было.
– Недавно ты выкладывала фото в бикини. Это гордость после похудения?
– Ну да, тоже, конечно. Если ты говоришь про студийные съемки, то таких не было. А вот фотки в зеркале, то почему нет?
- Пара в браке год.
- У них есть дочь.
- Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.