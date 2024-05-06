Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Жена Смолова объяснила, почему больше не снимается в откровенных фотосессиях

    Жена Смолова объяснила, почему больше не снимается в откровенных фотосессиях

    Карина Истомина, жена форварда «Динамо» Федора Смолова, на ютуб-канале Ксении Собчак прокомментировала отсутствие новых откровенных фотосессий.

    – Ты любишь откровенные фотосессии. Как Федор относится к таким фоткам?

    – Так я не фотографировалась после свадьбы. Если честно, это не какая-то патриархальная установка, что все, мне теперь нельзя. Просто мне самой что-то как-то не хочется. У меня столько этих фоток было.

    – Недавно ты выкладывала фото в бикини. Это гордость после похудения?

    – Ну да, тоже, конечно. Если ты говоришь про студийные съемки, то таких не было. А вот фотки в зеркале, то почему нет?

    • Пара в браке год.
    • У них есть дочь.
    • Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

    Новости по теме
    Смолов рассказал, чем его привлекла супруга Карина Истомина 5
    Смолов одним словом оценил игру «Динамо» против «Сочи»
    6 футболистов пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1714989997
    Покажите же нам соччччные формы.
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1714990245
    Какой настоящий мужик будет терпеть, когда его баба жопу свою всем на показ выставляет?
    Ответить
    Mirak92
    1714990706
    Не забудьте выложить новость ,что дядя по маме, маминой подруге ,какого нибудь футболиста ,попила чаю . Млять зачем мне это знать ???
    Ответить
    alll-333
    1714991211
    Старая стала ..
    Ответить
    ...уефан
    1714994677
    ...вот из чего состоит жизнь жены футболиста. Долго думала и решила, что жопу свою больше показывать не будет...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+