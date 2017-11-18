Де Брюйне поучаствовал в 50-ти голах «Сити» за 76 матчей АПЛ, это рекорд лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

На 49-й минуте полузащитник Кевин Де Брюйне установил окончательный счет.

Бельгиец набрал 50 результативных баллов (16 голов, 34 результативные передачи), проведя в чемпионате Англии 50 встреч. Показатель скорости является рекордным для всех игроков в истории соревнования.

Хавбек пополнил состав «горожан» в августе 2015 года, перейдя из «Вольфсбурга» за 74 миллиона евро.

В текущем сезоне на его счету три гола и девять результативных передач в 16-ти встречах.

Ранее полузащитник «Челси» Эден Азар назвал 26-летнего партнера по сборной Бельгии лучшим игроком лиги.