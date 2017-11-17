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  • Черчесов: «Сборная России должна ассоциироваться со спортом, а не с какими-то выходками футболистов»

Черчесов: «Сборная России должна ассоциироваться со спортом, а не с какими-то выходками футболистов»

17 ноября 2017, 13:32
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об отношении к национальной команде со стороны СМИ и общественности.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что тренерский штаб Черчесова заслуживает комплиментов.

«Давая интервью, или приходя в студию, или на пресс-конференции, хочется отвечать на любой вопрос, приятный, или неприятный, только про футбол, а не про то, что кто-то что-то сделал, или нарисовал, или сказал, или нафотографировал, или показал. Сборная должна ассоциироваться со спортом, а не с какими-то выходками», – сказал Черчесов.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Urry
1510919980
Будут выигрывать, будут ассоциироваться
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arni3
1510920296
Пусть покажут желание ассоциироваться со спортом ))) и ведут себя нормально по отношению к болельщикам!
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alex1951
1510921766
А ты ,как тренер должен ассоциироваться со своим учителем и тренером Бесковым,тогда и вопросов к тебе не было...но увы...
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АЛЕКС 58
1510921871
Добросовестно отрабатывайте миллионные зарплаты,бейтесь на поле до конца ,что-бы не тошнило от вашей игры,и на ваши выходки будут смотреть сквозь пальцы!
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OfaZavr
1510930953
спортсмен ведь медийная фигура и за ним следят везде хоть на поле хоть за его пределами и вести себя нужно везде нормально и стараться отличаться на поле тогда и говорить будут в основном про игру.
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Енисей - чемпион !
1510931643
Конечно..
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nemolod
1511024198
Но еще сборная не должна ассоциироваться еще и с тренерскими выходками-в сборной должны быть игроки исключительно по спортивным качествам !
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