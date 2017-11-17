Черчесов: «Сборная России должна ассоциироваться со спортом, а не с какими-то выходками футболистов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об отношении к национальной команде со стороны СМИ и общественности.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что тренерский штаб Черчесова заслуживает комплиментов.

«Давая интервью, или приходя в студию, или на пресс-конференции, хочется отвечать на любой вопрос, приятный, или неприятный, только про футбол, а не про то, что кто-то что-то сделал, или нарисовал, или сказал, или нафотографировал, или показал. Сборная должна ассоциироваться со спортом, а не с какими-то выходками», – сказал Черчесов.