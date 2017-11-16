Моуринью доволен темпом восстановления Ибрагимовича

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович имеет шанс вернуться на поле после серьезной травмы еще до окончания текущего календарного года.

«Он настоящий лев и боец. Именно под такое описание он подходит идеально.

Мы знали, что у Златана получится восстановиться раньше срока. Он вернется до окончания 2017 года.

Это прекрасно. Учитывая серьезность его травмы – это очень быстрое восстановление», – рассказал главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Напомним, что Ибрагимович приступил к тренировкам в середине октября.