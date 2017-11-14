Тебас: «Если мне не солгали, Месси уже продлил контракт с «Барселоной»

Президент Примеры Хавьер Тебас сообщил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси уже продлил свой контракт с каталонским клубом, который истекает в июне 2018 года..

«У Месси есть контракт, который был продлен. Соглашения вступают в силу, когда они подписаны, а не когда об этом объявят. Если мне не солгали, Месси заключил новый договор с сине-гранатовыми», – сказал Тебас.

Ранее президент «блауграны» Жозеп Бартомеу неоднократно заявлял, что клуб уже подписал новый контракт с 30-летним футболистом. Напомним, аргентинец защищает цвета «Барселоны» с 2003 года.