Бубнов: «Чтобы не проигрывать классным командам, нужно носиться весь матч. Российские игроки функционально не готовы к такому»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборной России будет сложно что-то противопоставить Испании в товарищеском матче. По его мнению, «красная фурия» сильнее Аргентины, которая обыграла россиян (1:0) три дня назад.

«Испанцы однозначно сильнее аргентинцев, нам будет еще сложнее. Не приедет Иско, но команда не зависит от него так, как Аргентина зависит от Месси. На днях они разгромили Коста-Рику (5:0). А мы как сыграли с Коста-Рикой? Правильно, проиграли (3:4).

Испанцы очень сильны и исполнителями, и командой. Аргентинцы нас навозили, очень интересно посмотреть, как получится сейчас. Не жду большой ротации от Черчесова, но должны последовать изменения в атаке и центре поля. Плюс под вопросом участие Марио Фернандеса. От нашей команды не приходится ждать давления на испанцев, его по определению не может быть.

Чтобы не проигрывать таким классным командам, нужно носиться весь матч. Прессинговать, кусаться, выгрызать мячи, зарабатывать стандарты, но у нас таких игроков нет. Мы просто функционально не готовы к такому футболу. Мы его не демонстрируем в РФПЛ. В Лиге чемпионов еще где-то упираемся, но там есть легионеры. 20 минут нам по силам сыграть в таком темпе, но потом игроки могут умереть. В любом случае нужно пытаться это делать, а не стоять весь матч на своей половине поля.

Можно дать игрокам задание выложиться по полной, а затем использовать максимально разрешенное количество замен. Это нормальный вариант для товарищеского матча. Почему нет? Тренерский штаб сборной будет вынужден отталкиваться от медицинских показателей и стараться тактически перестроиться. После Аргентины нам нужно уходить от схемы с тремя форвардами. Лучше сыграть с одним нападающим, но насытить центр поля креативными игроками – есть Миранчук, Дзагоев, Ерохин. А дальше посмотреть по первому тайму, как будут развиваться события», – сказал Бубнов.

Матч Россия – Испания состоится сегодня, 14 ноября, и начнется в 21:45 по московскому времени.