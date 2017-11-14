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  • Бубнов: «Чтобы не проигрывать классным командам, нужно носиться весь матч. Российские игроки функционально не готовы к такому»

Бубнов: «Чтобы не проигрывать классным командам, нужно носиться весь матч. Российские игроки функционально не готовы к такому»

14 ноября 2017, 16:59
21

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборной России будет сложно что-то противопоставить Испании в товарищеском матче. По его мнению, «красная фурия» сильнее Аргентины, которая обыграла россиян (1:0) три дня назад.

«Испанцы однозначно сильнее аргентинцев, нам будет еще сложнее. Не приедет Иско, но команда не зависит от него так, как Аргентина зависит от Месси. На днях они разгромили Коста-Рику (5:0). А мы как сыграли с Коста-Рикой? Правильно, проиграли (3:4).

Испанцы очень сильны и исполнителями, и командой. Аргентинцы нас навозили, очень интересно посмотреть, как получится сейчас. Не жду большой ротации от Черчесова, но должны последовать изменения в атаке и центре поля. Плюс под вопросом участие Марио Фернандеса. От нашей команды не приходится ждать давления на испанцев, его по определению не может быть.

Чтобы не проигрывать таким классным командам, нужно носиться весь матч. Прессинговать, кусаться, выгрызать мячи, зарабатывать стандарты, но у нас таких игроков нет. Мы просто функционально не готовы к такому футболу. Мы его не демонстрируем в РФПЛ. В Лиге чемпионов еще где-то упираемся, но там есть легионеры. 20 минут нам по силам сыграть в таком темпе, но потом игроки могут умереть. В любом случае нужно пытаться это делать, а не стоять весь матч на своей половине поля.

Можно дать игрокам задание выложиться по полной, а затем использовать максимально разрешенное количество замен. Это нормальный вариант для товарищеского матча. Почему нет? Тренерский штаб сборной будет вынужден отталкиваться от медицинских показателей и стараться тактически перестроиться. После Аргентины нам нужно уходить от схемы с тремя форвардами. Лучше сыграть с одним нападающим, но насытить центр поля креативными игроками – есть Миранчук, Дзагоев, Ерохин. А дальше посмотреть по первому тайму, как будут развиваться события», – сказал Бубнов.

Матч Россия – Испания состоится сегодня, 14 ноября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Бубнов Александр
Комментарии (21)
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Тони Монтана Б
1510669286
Правильно он говорит. Ждем разгрома, чуда уж точно не будет.
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VVM1964
1510669530
" КАКАЯ БОЛЬ , КАКАЯ БОЛЬ , РОССИЯ - ИСПАНИЯ - ..... "
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Федорыч-НН
1510669939
Сам удивился, но с Бубновым сегодня согласен практически по всем вопросам. Особенно по линии нападения.
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subbotaspartak
1510670156
...Чтобы не проигрывать классным командам, нужно носиться весь матч... А в футбол играть не пробовали?
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Аид666
1510670577
носиться как в игре с Аргентиной?... там игра в квадрат была, Аргентинцы особо и не напрягались... в футбол надо играть, а не носиться...
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insider_retro
1510670984
Бегом класс не перешибёшь!... Можно вытянуть эпизоды, но голы с помощью лёгкой атлетики не затолкать... А в общем, прав!
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fanchik
1510671445
Испанцы не будут что-то у себя рвать,они приедут опробовать стадион,посмотреть страну,ну и просто поиграть в качественный футбол,который они умеют демонстрировать.А вот россиянам наоборот нужно выложить в игре все свои "козыри" ( если они есть),другого не дано .Хочется видеть пускай 20минут,но футбол который бы радовал наших болельщиков
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Superviser77
1510671954
Чтобы не проигрывать классным командам надо быть классной командой. Такая была в 60-х, конец 80-х.
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Полная Канистра
1510674722
носится это одно а вот умно сыграть это другое Наладьте пас в игре тогда и игра будет а не носиться как угорелые и терять мяч на пустом месте
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SPACE TRUCKIN
1510677110
бубнов здесь скорее прав...
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