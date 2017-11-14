Зидан предупредил Переса, что имеет другие варианты продолжения карьеры

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан расстроен спекуляциями вокруг своего будущего в мадридском клубе. В свете нестабильного выступления сливочных в последнее время в СМИ появилось множество слухов касательно дальнейшего пребывания француза у руля «галактикос».

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» рассматривает кандидатуры Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Йоахима Лева (сборная Германии).

По информации источника, Зидан через своих представителей ясно дал понять президенту клуба Флорентино Пересу, что у него есть возможности уйти.

Отметим, недавно СМИ связывали французского специалиста с возможной работой в «ПСЖ».

Напомним, Зидан в нынешнем сезоне продлил свой контракт с «Реалом».